Unione Europea allarme povertà per i giovani under 30

L'Unione Europea lancia un allarme sulla crescente vulnerabilità dei giovani under 30, con un preoccupante aumento del tasso di povertà e esclusione sociale nel 2024. Con un dato che supera di oltre 3 punti percentuali la media totale, si evidenzia una sfida urgente da affrontare per garantire un futuro più equo e sostenibile. È fondamentale agire ora per invertire questa tendenza e proteggere le nuove generazioni.

Nel 2024, il tasso complessivo di persone a rischio di povertà o esclusione sociale per i giovani dell’Unione Europea di età compresa tra 15 e 29 anni era del 24,1 per cento, ovvero 3,1 punti percentuali in più rispetto al tasso della popolazione totale (21 per cento). Lo ha reso noto Eurostat. Esaminando le componenti specifiche, il tasso di rischio di povertà tra i giovani era di 3,0 punti percentuali superiore rispetto alla popolazione generale (19,2 per cento tra i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni rispetto al 16,2 per cento della popolazione totale). Tuttavia, la percentuale di individui che vivevano in famiglie con un’intensità di lavoro molto bassa era solo di 0,3 punti percentuali superiore tra i giovani (8,2 per cento rispetto al 7,9 per cento della popolazione totale). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

