Unicost a Salerno l’ultima uscita della presidente nazionale

Il 13 giugno a Salerno, si è svolta l’attesa ultima uscita della presidente nazionale di Unicost, Rossella Marro. Durante il 3° Congresso Nazionale, dedicato alle riforme e alla tutela dei diritti, la presidente ha ripercorso con entusiasmo il percorso svolto, sottolineando le sfide e le opportunità del sistema giudiziario italiano. Un momento di grande riflessione sul futuro della giustizia nel nostro Paese, dove la tensione tra l’ordine...

Si è tenuta il 13 giugno presso il Palazzo della Provincia di Salerno la prima giornata del 3° Congresso Nazionale di Unicost, dedicata al tema “Le riforme in corso: tutela dei diritti e principio di uguaglianza”. Nei saluti iniziali, ha espresso il suo commiato, la presidente nazionale uscente, Rossella Marro, ripercorrendo il lavoro svolto e analizzando lo stato della giustizia e dell’associazionismo giudiziario: “La tensione tra l’ordine giudiziario e il potere politico è un fatto connaturale”, ha esordito Marro, ammonendo: “Se un giorno queste tensioni non saranno più registrate vorrà dire che qualcosa non ha funzionato”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

