Un' estate di letture laboratori e giochi al Castello dei Ragazzi

Un’estate ricca di avventure aspetta i più piccoli a Carpi, dove tra libri, laboratori e giochi all’aperto il divertimento non avrà fine. Da giugno ad agosto, il Castello dei Ragazzi diventa il cuore pulsante di un’esperienza indimenticabile per bambini, ragazzi e famiglie, con eventi coinvolgenti che invitano alla scoperta e alla creatività. Il calendario si apre mercoledì 18...

Da giugno ad agosto, Carpi si trasforma in un grande spazio a cielo aperto per bambini, ragazzi e famiglie. Letture animate, laboratori creativi e serate di gioco vi aspettano tra la Biblioteca Il Falco Magico, il Cortile del Ninfeo e la Piazza Martiri. Il calendario si apre mercoledì 18.

