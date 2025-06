Under 17 Ternana-Benevento 2-0 | scudetto alle Fere giallorossi sciuponi

Dopo 16 anni, il sogno di tornare a conquistare lo scudetto si è infranto per il settore giovanile del Benevento. La finale Under 17 contro la Ternana, disputata allo “Scopigno” di Rieti, ha visto i giallorossi soccombere per 2-0, lasciando spazio alla vittoria delle Fere. Una partita intensa, ma che ha evidenziato ancora una volta come, spesso, siano i dettagli a fare la differenza tra trionfo e delusione. È tempo di analizzare cosa non ha funzionato e come ripartire con maggior determinazione.

Tempo di lettura: 2 minuti A distanza di 16 anni dallo scudetto Berretti conquistato nel 2009 con Danilo Pileggi in panchina, il settore giovanile del Benevento non è riuscito a fregiarsi di nuovo di un tricolore. L’impresa questa volta è svanita per l’Under17 di mister Floro Flores che allo “Scopigno” di Rieti é stata superata 2-0 dalla Ternana nella finale del Campionato Under 17 di serie C. Equilibrio in avvio di gara con il primo vero brivido solo al 20? quando Soprano in area ha servito Battista che ha esploso un sinistro di poco fuori. Giallorossi di nuovi pericolosi al 23? con il tiro debole di Grilli con il Benevento sicuramente meglio della Ternana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Under 17, Ternana-Benevento 2-0: scudetto alle Fere, giallorossi sciuponi

In questa notizia si parla di: ternana - benevento - scudetto - under

Ternana in finale PlayOff: in un match tutto quello che il Benevento deve cercare per ripartire - Ternana in finale playoff: un occasione d’oro per la squadra di ottenere la promozione e scrivere una nuova pagina di prestigio.

Ternana, la squadra Under 17 sfida il Benevento nella finale scudetto (ore 20) Vai su Facebook

#Ternana: l’under 17 in #finale per lo #scudetto https://umbriaon.it/ternana-lunder-17-in-finale-per-lo-scudetto/… #Umbria #calcio #Terni #Benevento Vai su X

Under 17, diretta finale scudetto: Ternana-Benevento, LIVE; Under 17 Serie C, prima volta per Ternana e Benevento: sfida scudetto a Rieti tra Di Loreto e Floro Flores; Finale Scudetto Under 17: vivi LIVE con noi Ternana-Benevento in diretta da Rieti.

Under 17, diretta finale scudetto: Ternana-Benevento, LIVE - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com