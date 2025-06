Un' autobotte da 14 mila litri contro l' emergenza idrica | il regalo della Protezione civile ad Altavilla

Un gesto di grande solidarietà e impegno per la comunità: la Protezione civile di Altavilla Milicia riceve un'autobotte da 14.160 litri, un vero e proprio regalo per affrontare l’emergenza idrica. Questa donazione, parte di un piano regionale di potenziamento, rafforza la capacità di risposta locale e testimonia l’attenzione alle esigenze della popolazione. Un passo importante verso un futuro più sicuro e resiliente per tutta la regione.

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha consegnato alla Onvgi di Altavilla Milicia un’autobotte da 14 mila litri a contrasto dell’emergenza idrica. La dotazione rientra in un ampio piano regionale di potenziamento del parco mezzi di Protezione civile, con la distribuzione di 7. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Un'autobotte da 14 mila litri contro l'emergenza idrica: il regalo della Protezione civile ad Altavilla

In questa notizia si parla di: civile - protezione - autobotte - mila litri

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA: ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU SETTORI CENTRO-SETTENTRIONALI. ? POSSIBILI RAFFICHE DI VENTO, GRANDINE E FULMINI. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione d Vai su Facebook