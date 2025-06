Un' altra settimana tra sole e caldo su Bari e provincia | le previsioni meteo

Preparatevi a vivere un'altra settimana all'insegna del sole e del caldo su Bari e provincia, con temperature che si aggirano ai livelli più alti dell'estate. Secondo gli esperti di 3BMeteo.com, il clima sarà stabile e soleggiato, regalando giornate ideali per godersi il mare e le bellezze della regione. Non lasciatevi sfuggire questa splendida occasione: l'estate continua a sorridere su Bari!

