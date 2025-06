Un' altra notte di raid su Israele Netanyahu | Da venerdì 13 morti L' Idf agli iraniani | Allontanarsi dalle fabbriche di armi Trump | Se attaccati reagiremo con forza mai vista | La caccia a Khamenei

Una notte intensa di scontri tra Israele e Iran ha infiammato la regione, con decine di missili lanciati da Teheran in risposta agli attacchi israeliani. Netanyahu avverte: “Se attaccano, reagiremo con una forza mai vista”. La tensione si alza, e la caccia a Khamenei diventa sempre più urgente: la situazione potrebbe esplodere in un conflitto senza precedenti, lasciando il mondo intero con il fiato sospeso.

Un'altra notte di scontri tra Israele e Iran. Teheran ha lanciato decine di missili in risposta agli attacchi israeliani di venerdì. Il ministro israeliano Katz: «Teheran sta bruciando». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Un'altra notte di raid su Israele. Netanyahu: «Da venerdì 13 morti». L'Idf agli iraniani: «Allontanarsi dalle fabbriche di armi». Trump: «Se attaccati reagiremo con forza mai vista» | La caccia a KhameneiÂ

In questa notizia si parla di: altra - notte - israele - raid

Un’altra aggressione in piena notte, ragazza rincorsa con un coltello. La salva carabiniere fuori servizio - A Lucca, nella notte del 22 maggio 2025, si è registrata un'altra grave aggressione in centro storico: una giovane ragazza è stata rincorsa con un coltello, salvata grazie all'intervento tempestivo di un carabiniere fuori servizio.

Israele-Iran, un'altra notte di raid. Teheran colpisce Tel Aviv e Gerusalemme: almeno 8 morti. Missili anche dallo Yemen | Netanyahu: «Controlliamo i cieli iraniani». Khamenei è un obiettivo Vai su X

Un'altra notte di raid su Tel Aviv e Gerusalemme: 8 morti e oltre 200 feriti Vai su Facebook

Guerra Iran-Israele | Altra notte di raid, Netanyahu: Da venerdì 13 morti. Trump: Se attaccati, colpiremo Teheran con forza mai vista. Diretta; Iran, missili su Israele: 13 morti da venerdì. Netanyahu: «Non sanno cosa li attende». Trump: «Se Teheran ci attacca, risponderemo con tutta la nostra forza»; Israele - Iran, la guerra in diretta | Notte di raid su Tel Aviv e Gerusalemme: 10 morti e almeno 180 feriti. Israele: «Khamenei un obiettivo». Trump: «Se l'Iran ci attacca reagiremo con forza».

Aumentano i morti per i raid iraniani su Israele, missili anche dallo Yemen - È salito a 13 il bilancio delle vittime nello Stato ebraico dopo un’altra notte segnata dalle sirene di allarme in tutto il Paese a causa degli attacchi missilistici iraniani, in risposta al massiccio ... Si legge su msn.com