"Una vita meravigliao" con Enrico Beruschi

Una vita meravigliosa con Enrico Beruschi. Uno dei volti più amati della comicità italiana, domani sera ci guiderà in un viaggio emozionante tra successi e sfide vinte, dall’infanzia agli esordi sul palco, fino alla consacrazione. Rivelazioni e aneddoti di un osservatore ragioniere diventato artista senza provini, nato per il palcoscenico. Il comico Enrico Beruschi presenterà la sua biografia "Una vita...". Un racconto che promette di emozionare e ispirare il pubblico.

Uno dei volti più amati della comicità italiana domani sera condurrà il pubblico in un viaggio emozionante e in una vita sorprendente, costellata di successi e sfide vinte, dall’infanzia agli esordi sul palco, fino alla propria consacrazione. Incontri, rivelazioni, invenzioni di un osservatore ragioniere diventato attore senza provini, scoprendosi nato per il palcoscenico. Il comico Enrico Beruschi presenterà la sua biografia " Una vita meravigliao ", che con sincerità e umorismo offre uno sguardo intimo e inedito sulla passione per l’arte della comicità e sulle persone che hanno plasmato la sua vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it