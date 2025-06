Una vita chiuso in un box solo e senza affetto | adesso il cane Sif merita una seconda possibilità

Sif, il Cane Lupo Cecoslovacco di 7 anni, ha trascorso la maggior parte della sua vita in solitudine e isolamento. Ora, grazie al percorso di recupero delle volontarie dell'OIPA, √® pronto a regalare e ricevere affetto, speranza e una seconda possibilit√†. √ą arrivato il momento di aprire il cuore e accogliere un amico fedele e meraviglioso. Scopri come puoi fare la differenza nella sua vita.

