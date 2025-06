Una targa in ricordo del disastro di Quara

Un omaggio silenzioso ma potente, la targa in ricordo del disastro di Quara onorerà gli aviatori americani caduti il 3 maggio 1945 a Toano. Promossa dal Comune, in collaborazione con Istoreco, Istituto Comprensivo, Anpi e Cto Labor, l'iniziativa si terrà venerdì 20 giugno alle 16 in piazza della Libertà, nel cuore del paese. Dopo l'inaugurazione, si aprirà un momento di memoria e riflessione che rafforza il senso di comunità e di pace.

Una targa in ricordo degli aviatori americani caduti a Quara di Toano il 3 maggio 1945. L'iniziativa, promossa dal Comune di Toano con la collaborazione di Istoreco, Istituto Comprensivo, Anpi locale e Cto Labor, verrà attuata venerdì 20 giugno con appuntamento alle 16 in piazza della Libertà, nel centro del paese. Il programma prevede l'inaugurazione di una targa commemorativa dedicata agli aviatori alleati caduti il 3 maggio 1945 a Toano. Dopo il saluto del Sindaco Leonardo Perugi (foto), interverranno il vicepresidente di Istoreco Giorgio Paterlini, lo storico e saggista Amos Conti autore del libro "22.

