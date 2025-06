Una spiaggia in città tuffi e svago al lido estivo

Un'oasi urbana nel cuore di Parabiago, pronta a trasformare le calde giornate estive in momenti di pura gioia e relax. La piscina comunale di via Carso ha aperto il suo nuovo lido estivo, un vero e proprio paradiso di sabbia, divertimento e sicurezza dedicato alle famiglie. Per la prima volta, la gestione dell’impianto è affidata a una società specializzata, garantendo servizi moderni e un’atmosfera accogliente. Un’estate tutta da vivere!

Un'oasi urbana per affrontare le giornate più calde dell'estate: ha aperto il lido estivo della piscina comunale di via Carso a Parabiago. Uno spazio completamente rinnovato, pensato in particolare per le famiglie, che avranno a disposizione una vera e propria spiaggia attrezzata e sicura dove trascorrere momenti di relax e svago. Per la prima volta, la gestione dell'impianto – di proprietà del Comune di Parabiago – è affidata alla società legnanese Euro.PA Service, che ha ottenuto la concessione decennale dell'intero centro natatorio a partire dal 1° dicembre scorso. La struttura comprende una parte coperta, con una vasca a otto corsie e una vasca ludica, e un'area scoperta con laguna polifunzionale dotata di giochi d'acqua, cascate, lettini idromassaggio, miniscivoli e funghi cascata.

