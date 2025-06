Una serata per bene | evento solidale per sostenere la causa della Palestina libera alla Bottega Corsallo

Lunedì 23 giugno, la città di Palermo si dà appuntamento alla Bottega Corsallo per “Una serata per bene”, un evento solidale ideato per sostenere la causa della Palestina libera e raccogliere fondi a favore della missione “Mediterranea with Palestine” promossa da Mediterranea Saving Humans. Da questo appuntamento nasce un’occasione unica di condivisione e impegno, perché solo uniti possiamo fare la differenza e portare speranza a chi ne ha più bisogno.

Lunedì 23 giugno, la città di Palermo si dà appuntamento alla Bottega Corsallo per “Una serata per bene”, un evento solidale ideato per sostenere la causa della Palestina libera e raccogliere fondi a favore della missione “Mediterranea with Palestine” promossa da Mediterranea Saving Humans. Da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Una serata per bene”: evento solidale per sostenere la causa della Palestina libera alla Bottega Corsallo

In questa notizia si parla di: serata - bene - evento - solidale

"Mon Cher Maurice": una serata per Ravel che fa bene al cuore e al corpo - Mon Cher Maurice è un evento che celebra la bellezza della musica di Ravel, unendo arte e solidarietà per una causa importante.

Nuovo record a Parma! Sono ben 47.000€ i soldi raccolti da questa cena-evento con i grandi chef a scopo solidale. Ecco a chi verranno destinati e il racconto di una serata da ricordare. Vai su Facebook

Una serata per bene”: evento solidale per sostenere la causa della Palestina libera alla Bottega Corsallo; Cuore Amico compie 10 anni: grande evento solidale a Santa Lucia di Serino; La dolcezza che fa bene: Pepe Mastro Dolciere tra i protagonisti dell’evento “Tutto il buono che c’è” alla Masseria Gabriele.

Grande successo per la cena solidale a Pomigliano d’Arco - Cena solidale per OPEN nel cortile della parrocchia di San Francesco d’Assisi: una serata di condivisione. Scrive ilmediano.com