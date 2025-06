Una qualità della vita migliore nel Lodigiano | Fondazione Comunitaria mette in campo 500mila euro per progetti rilevanti sovraterritoriali

Un nuovo capitolo si apre nel Lodigiano, dove la Fondazione Comunitaria lancia un investimento da oltre 517mila euro per progetti che puntano a migliorare la qualità della vita. Con il bando “Progetti della Comunità Lodigiana”, si rafforza l’impegno a favorire crescita sociale, culturale e ambientale, creando un impatto duraturo sul territorio. L’obiettivo del maxi stanziamento è sostenere iniziative capaci di generare un impatto positivo e sostenibile per tutti.

Lodi, 15 giugno 2025 – Fondazione Comunitaria mette in campo oltre 517mila euro per progetti rilevanti sovraterritoriali, che miglioreranno la qualità della vita nel Lodigiano. Lo fa pubblicando il bando “Progetti della Comunità Lodigiana“ con Fondazione Cariplo. Arriva quindi un nuovo impulso alla crescita sociale, culturale e ambientale della provincia. L’obiettivo del maxi stanziamento è sostenere iniziative capaci di generare un impatto significativo sulla qualità della vita e lo sviluppo del territorio. Evoluzione dei precedenti “Interventi Emblematici Provinciali“, il bando introduce importanti novità: maggior coinvolgimento della comunità premiando progetti con partnership tra enti e imprese, e un ruolo rafforzato della Fondazione locale, che accompagnerà le organizzazioni dalla progettazione al monitoraggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una qualità della vita migliore nel Lodigiano: Fondazione Comunitaria mette in campo 500mila euro per “progetti rilevanti sovraterritoriali”

In questa notizia si parla di: qualità - vita - progetti - lodigiano

Come l’acciaio inossidabile migliora la qualità della nostra vita? - L'acciaio inossidabile, spesso sottovalutato, riveste un'importanza fondamentale nella nostra vita quotidiana.

Una qualità della vita migliore nel Lodigiano: Fondazione Comunitaria mette in campo 500mila euro per “progetti rilevanti sovraterritoriali”; Qualità della vita in Italia: Lodi è l'ottava città più vivibile per gli anziani; Grazie a Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria 219mila euro per il territorio lodigiano.