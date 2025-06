Una pelle elettronica che percepisce caldo freddo e tagli | i robot avranno un tatto simile all’uomo

Immaginate un robot capace di percepire il calore, il freddo e anche i danni come se avesse una pelle umana. Questa innovativa pelle elettronica, sviluppata da un team di ricercatori all'avanguardia, sta aprendo nuove strade nel mondo della robotica, rendendo le macchine più intuitive e sensibili. È un passo avanti verso l'integrazione perfetta tra uomo e macchina, portando la tecnologia a un livello mai visto prima. Un futuro in cui il tatto artificiale potrebbe rivoluzionare molteplici settori.

Sembra naturale ma non è. Perché percepisce il tocco delle dita, il contatto con superfici fredde o calde, i danni inferti da tagli e coltellate e la sensazione generata quando vengono toccati più punti contemporaneamente. Eppure si tratta di u n pelle elettronica in grado di dare ai robot un senso del tatto molto simile a quello umano, anche se ancora non altrettanto sensibile. È stata realizzata da un gruppo di ricercatori guidato dall’ Università britannica di Cambridge che ha messo a punto un materiale economico, flessibile, resistente e facile da produrre che può avvolgersi intorno alle mani robotiche come un guanto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it