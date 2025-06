Una notte d’Oriente con Irene Mrad

Preparati a vivere un’esperienza unica: “Layali - Una notte d’Oriente” è un viaggio musicale tra indie-pop e melodie arabe, che promette di incantare il pubblico con la sua fusione di culture e emozioni. Questa serata intima, curata dal circolo Tambourine e protagonista Irene Mrad, ti trasporterà in un mondo di sonorità affascinanti e atmosfere coinvolgenti, aprendoti le porte a un universo di suoni e suggestioni. Non mancare!

L’intreccio fra i brani indie-pop di una giovane cantautrice italo-libanese e alcune melodie classiche arabe e libanesi, in un concerto acustico intimo e coinvolgente, che valorizza la fusione delle diverse radici musicali. È lo spettacolo dal titolo “Layali - Una notte d’Oriente“, che si terrà martedì alle 21 in piazza Risorgimento a Seregno, curato dal circolo Tambourine: protagonista la cantautrice Irene Mrad, affiancata al piano e alla chitarra da Alessio Panetti. Il set mescolerà alcune canzoni in lingua araba con i pezzi di taglio indie-pop composti dall’artista, il tutto in una chiave elegante e delicata fatta di suoni tradizionali, atmosfere essenziali e una voce che non lascia indifferenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it