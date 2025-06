Una messa per ricordare Marco e Claudio Marrandino a un anno dalla scomparsa

Un anno fa, il ricordo di Marco e Claudio Marrandino resta vivo nel cuore di tutti noi. Oggi, alle 19:30 nella Chiesa di San Cesario a Cesa, si terrà una messa in loro memoria, un momento di riflessione e solidarietà per onorare la loro memoria e mantenere viva la loro presenza tra noi. Un'occasione per ricordare l'importanza dell’amore e della giustizia, affinché il loro esempio continui a ispirarci.

Sarà celebrata una messa oggi 15 giugno 2025 alle 19,30 nella Chiesa di San Cesario in piazza De Michele a Cesa in ricordo dei fratelli Marco e Claudio Marrandino ad un anno di distanza dal loro omicidio. I due fratelli sono stati barbaramente uccisi per mano di Antonio Mangiacapre nei pressi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Una messa per ricordare Marco e Claudio Marrandino a un anno dalla scomparsa

In questa notizia si parla di: messa - marco - claudio - marrandino

Una messa per ricordare Marco e Claudio Marrandino a un anno dalla scomparsa; Marco e Claudio Marrandino uccisi nel Casertano, più di mille alla fiaccolata: domani funerali a Cesa; Orta di Atella, duplice omicidio dei fratelli Marrandino: «Giudizio immediato».

Messa e fiaccolata a Cesa per Marco e Claudio Marrandino, tanti punti oscuri nella confessione del killer - Messa e fiaccolata a Cesa stasera per Marco e Claudio Marrandino, tragicamente assassinati sabato scorso. Segnala internapoli.it