Una gara da fenomeno e l' impresa del terzo posto Antonelli dopo il primo podio | Me lo sentivo

Una gara da fenomeno: Antonelli conquista il terzo posto, il suo primo podio, confermando che il suo talento sta finalmente sbocciando. “Me lo sentivo,” commenta emozionato, mentre Toto Wolff, via radio, esulta: “Il nostro piccolo Kimi sta diventando grande.” Un'impresa che promette grandi emozioni e un futuro brillante per il giovane pilota, pronto a lasciare il segno nel mondo della Formula 2.

