Una finestra sul mare | visione paradisiaca dalla Torre di Punta Penne

Scopriamo insieme le meraviglie della nostra terra, partendo da uno scorcio incantevole: la vista paradisiaca dalla Torre di Punta Penne, immortalata da Pamela Carluccio. Attraverso questa rubrica di BrindisiReport, vi porteremo in un viaggio tra paesaggi mozzafiato, tradizioni autentiche e angoli nascosti che rendono unico il territorio brindisino. Preparatevi a lasciarvi conquistare dal fascino di questa terra, raccontato dai vostri occhi e dai nostri cuori.

Nella foto inviata da Pamela Carluccio "una finestra sul mare. Visione paradisiaca dalla Torre di Punta Penne".

