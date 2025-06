Un tramonto calabrese che racconta l’anima del Sud | lo scatto dell’avvocato Lino Matera promuove la Calabria positiva

un’onda di commenti e apprezzamenti, rinnovando l’amore per questa terra meravigliosa. Un tramonto calabrese che non solo incanta gli occhi, ma racconta anche l’anima vibrante del Sud, invitandoci a guardare oltre le apparenze e a scoprire la bellezza autentica di una regione ricca di emozioni e speranze.

Uno di quei momenti in cui la natura si fa poesia. È quanto trasmette lo scatto pubblicato sui social dall'avvocato vibonese Lino Matera, che ha immortalato un tramonto mozzafiato sul mare della Calabria. Il sole, un cerchio perfetto di fuoco sospeso tra cielo e mare, sembra quasi dipinto su una tela dai contorni sfumati, mentre la luce si spegne dolcemente sull'acqua. Un'immagine semplice, eppure potentissima, che in poche ore ha raccolto decine di apprezzamenti e condivisioni. Forse perché, in quella scena di calma e bellezza, c'è tutta la forza silenziosa del Sud: un luogo dove il tempo può ancora rallentare, dove ogni tramonto ha il sapore della memoria e della speranza.