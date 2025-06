Un successo il torneo di burraco svoltosi nel cineforum

Un successo il torneo di burraco svoltosi nel cineforum. Si è svolto ieri, sabato 14 giugno, l'evento "Burraco sotto le stelle" organizzato dalla Pro loco Terra Mia nel cineforum "A. De Curtis" di San Tammaro. Un'affluenza record e un grande entusiasmo hanno coronato questa prima iniziativa del nuovo direttivo, presieduto da Rosa Russo, che promette emozioni e successi ancora più coinvolgenti per il pubblico locale.

Si è svolto ieri (sabato 14 giugno) l'evento "Burraco sotto le stelle" organizzato dalla Pro loco Terra Mia nel cineforum "A. De Curtis" di San Tammaro. Un successo di presenze per quello che è stato il primo evento del nuovo direttivo presieduto da Rosa Russo e composto anche dal.

