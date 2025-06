Un secolo fa lo scudetto infinito Veleni e revolverate poi fu Bologna

Un secolo fa, lo scudetto più infuocato della storia del calcio italiano infiammò tifosi e opposte fazioni. Tra veleni, rivolte e partite incandescenti, Bologna e Genoa si sfidarono in un intreccio di polemiche che ancora oggi alimentano aneddoti e controversie. Questo epico confronto, lungo due mesi e mezzo, ha lasciato un segno indelebile, dimostrando come il calcio possa essere molto più di un semplice gioco: una saga di passione e tensione senza tempo.

Rivoltellate, camicie nere, veleni, cinque partite in settantacinque giorni: lo spareggio scudetto più lungo, tormentato e controverso del calcio italiano. Perché durò due e mesi mezzo, ma di fatto se ne ricama da un secolo. Eppure allora vi furono un vincitore limpido, il Bologna, e una controparte, il Genoa, che quel verdetto sancito dal campo non l'ha mai accettato e che da decenni chiede, sulla base di testimonianze coeve e postume non suffragate da documenti storici, l'assegnazione del titolo ax aequo, lamentando la presunta decisiva ingerenza del regime fascista, nella figura di Leandro Arpinati, sull'esito di quelle cinque drammatiche sfide.

