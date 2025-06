Un secolo di vita vissuta con intensità e coraggio | grande festa per i 100 anni di Maria Rizzetto

Un secolo di vita vissuta con intensità e coraggio: un traguardo straordinario che merita di essere celebrato come si deve. Oggi, domenica 15, Tribano si ferma per rendere omaggio a Maria Rizzetto, simbolo di saggezza e resilienza, che riceve il suo attestato tra abbracci e sorrisi, testimoniando come ogni giorno possa essere un dono prezioso da condividere e ricordare.

«Questa giornata non celebra solo un traguardo anagrafico straordinario, ma rende omaggio a un secolo di vita vissuta con intensità e coraggio»: questo il messaggio vergato sull'attestato che Massimo Cavazzana, sindaco di Tribano, ha consegnato a Maria Rizzetto, che proprio oggi, domenica 15. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Un secolo di vita vissuta con intensità e coraggio»: grande festa per i 100 anni di Maria Rizzetto

In questa notizia si parla di: secolo - vita - vissuta - intensità

Motociclismo / Il MotoClub Senigallia ha festeggiato il secolo di vita - Il Moto Club Senigallia ha celebrato un secolo di passione per il motociclismo con un evento straordinario, riunendo motociclisti e moto da tutta Italia.

LA NOTTE DELLE STREGHE 19 - 23 GIUGNO 2025 Negli 80 anni dalla nascita del pittore Mario Magnanelli La Notte delle Streghe rende omaggio alla sua Artemisia. Nel 2025 ricorrono gli 80 anni dalla nascita di Mario Magnanelli, figura centrale della vita c Vai su Facebook

«Un secolo di vita vissuta con intensità e coraggio»: grande festa per i 100 anni di Maria Rizzetto; Elsa Tessaro compie 100 anni: un secolo di vita e affetto al centro della comunità olgiatese; Esistenza intensa.