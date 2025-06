Un Ringhio Gattuso forse è proprio quello che ci vuole per la Nazionale

Un ringhio deciso, come quello di Gattuso, potrebbe essere la svolta che serve alla nazionale. Brutto, cattivo e schietto, il nostro ex centrocampista sa dire le cose come stanno, senza giri di parole. La sua autenticità potrebbe rappresentare la spinta necessaria per risollevare il morale e la grinta della squadra. Ma sarà davvero lui la chiave del successo? Scopriamolo insieme...

Ringhio Gattuso è brutto, cattivo, qualche volta anche sgrammaticato. Uno che dice sempre pane al pane e vino al vino, come gli piace raccontare. Non si preoccupa delle conseguenze. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un Ringhio Gattuso forse è proprio quello che ci vuole per la Nazionale

In questa notizia si parla di: ringhio - gattuso forse - proprio - vuole

Materazzi: ‘Gattuso, Cannavaro e De Rossi perfetti per la Nazionale’, Ringhio avanza - Il destino del calcio italiano è in bilico e il nome del nuovo commissario tecnico infiamma il dibattito nazionale.

Nasce la Nazionale di Ringhio: ecco come potrebbe scendere in campo La sua Italia dovrà essere aggressiva, ma anche dinamica, coraggiosa, pronta al pressing alto e a cambiare modulo. Non vi aspettate verticalità e lanci lunghi: la parola d’ordine s Vai su Facebook