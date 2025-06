Un Rettorato per tre Si sfidano il chimico l’informatico e il fisico Tra nove giorni si vota

All'Università di Milano-Bicocca si svolge una corsa elettorale appassionante, con tre candidati pronti a sfidarsi per guidare il rettorato fino al 2031. Tempi stretti e una campagna intensa animano i 14 dipartimenti coinvolti, mentre il confronto pubblico di venerdì promette di svelare chi saprà convincere la comunità accademica. La sfida è aperta: chi prenderà il timone del futuro universitario?

Corsa a tre all’ università di Milano-Bicocca, dov’è iniziata una campagna elettorale serrata. Tempi stretti, con 14 dipartimenti da incontrare in 14 giorni più gruppi e comitati prima di un confronto tra gli sfidanti, aperto alla comunità accademica e già in programma venerdì prossimo, il 20 giugno. I nomi, prima di tutto: sono scesi in campo per traghettare l’ateneo da ottobre 2025 al 2031, prendendo il timone dalla rettrice Giovanna Iannantuoni, il professore Marco Antoniotti, ordinario di Informatica e direttore del dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, il professore Giuseppe Gorini, ordinario di Fisica e, dal gennaio 2025, componente del Cda dell’ateneo, e il professore Marco Orlandi, ordinario di Chimica analitica, prorettore vicario e prorettore alla Ricerca dell’università. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it