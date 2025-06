Un questionario dà il via al piano della cultura

Un questionario D224 dà il via al nuovo piano della cultura di Rimini, segnando l'inizio di una grande avventura collettiva. La serata, ricca di musica, parole e arte fino a tarda notte, ha coinvolto la comunità e le istituzioni in un clima di entusiasmo e partecipazione. Dopo questa festa, ora si apre un percorso di ascolto e condivisione: il questionario è già attivo per raccogliere idee, sogni e proposte che plasmeranno il futuro culturale della città.

Una maratona di musica, parole e arte fino alla mezzanotte. È stata una serata speciale quella di venerdì, in occasione del lancio del nuovo piano strategico della cultura di Rimini. Ad aprire la serata il momento istituzionale con il sindaco Jamil Sadegholvaad, l'assessore alla Cultura Michele Lari e l'assessora regionale alla cultura Gessica Allegni. Dopo la festa ora non resta che lavorare. È già partito il questionario che raccogliere idee, bisogni, desideri da parte di tutti i riminesi, mentre da settembre inizieranno i laboratori partecipativi, nei quartieri e con momenti dedicati ai più giovani.

