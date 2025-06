Un Posto al Sole anticipazioni dal 16 al 20 giugno 2025 | Rossella trova conforto in Nunzio

Scopri le emozionanti anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 20 giugno 2025. Rossella affronta una giornata difficile tra crisi professionali e personali, trovando in Nunzio un rifugio sicuro. La sua vulnerabilità apre nuove strade nelle relazioni e nelle storie degli abitanti di Palazzo Palladini. Resta con noi per scoprire cosa riserva il futuro ai tuoi protagonisti preferiti. Sei pronto a immergerti nei dettagli?

¬© Instagram @unpostoalsolerai3 Brutta giornata lavorativa per Rossella nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. La ragazza si trova infatti a soccorrere una paziente in stato confusionale legata al suo passato. Destabilizzata, la giovane dottoressa trova conforto tra le braccia di Nunzio. Maggiori info, su quello che accadr√† nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole √® in onda questa settimana dal luned√¨ al venerd√¨ alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole: anticipazioni da luned√¨ 16 a venerd√¨ 20 giugno 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it