Un Posto al Sole anticipazioni 16 giugno | Rossella incontra una donna legata al suo passato

Un nuovo episodio di "Un Posto al Sole" ci aspetta domani alle 20.50 su Rai 3, portando con sé emozioni e sorprese. Mentre la crisi ai Cantieri si intensifica, Rossella si troverà ad affrontare un incontro inaspettato che le cambierà la giornata. La sua visita in ospedale rivelerà segreti legati al passato, tra suspense e rivelazioni sorprendenti. Cosa avrà in serbo per noi questa volta? Non perdetevi il prossimo capitolo della soap più amata.

Inizia una nuova settimana per gli inquilini di Palazzo Palladini. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della soap di Rai 3. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Mentre la crisi ai Cantieri morde sempre di più, ritroveremo Rossella in ospedale: la dottoressa avrà a che fare con una paziente misteriosa che la turberà moltissimo. Scopriamo cosa accadrà. Negli episodi precedenti Negli episodi precedenti, la vicinanza tra Gennaro ed Elena aveva preoccupato Marina, a maggior ragione quando ha scoperto l'atteggiamento violento dell'uomo nei confronti della moglie.

