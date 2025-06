Un misterioso velivolo stealth in una base segreta | la strana mossa della Cina

Un velo di mistero avvolge una base segreta nello Xinjiang, dove la Cina potrebbe aver svelato un inedito velivolo stealth. Questa mossa inattesa solleva numerosi interrogativi sugli intenti strategici e le capacità tecnologiche di Pechino. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa apparizione? Scopriamolo insieme in questa analisi approfondita.

In una base situata nello Xinjiang Pechino sembrerebbe aver messo in mostra uno strano velivolo stealth. Ecco che cosa sappiamo.

