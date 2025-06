Un corteo per Terry uccisa da un 15enne La figlia | Più tutele per i familiari

Un corteo silenzioso e carico di emozioni si è snodato tra piazza Missori e Palazzo Marino, coinvolgendo familiari e amici di Teresa Emma Meneghetti, vittima di un grave gesto violento compiuto da un 15enne. Una manifestazione per chiedere maggior tutela e giustizia per le vittime di questa drammatica escalation di violenza, affinché nessun altro possa più vivere momenti simili. La solidarietà si trasforma in un forte messaggio di speranza e impegno per il futuro.

Si sono dati appuntamento in piazza Missori per poi percorrere via Torino e piazza Duomo e arrivare infine davanti a Palazzo Marino. Sono i famigliari e i conoscenti di Teresa Emma Meneghetti, l’anziana di 82 anni uccisa dal suo ex vicino di casa 15enne, all’interno del suo appartamento di via Verro, nel quartiere Vigentino, il 14 maggio scorso. A guidare il piccolo corteo, al quale ha preso parte anche l’assessore regionale alla Sicurezza Romano la Russa, c’era la figlia di “Terry“ (come era conosciuta l’anziana nel quartiere), Silvia Bindella. La donna spiega che la manifestazione è stata organizzata per "ricordare mia madre ma anche per chiedere, con forza, giustizia vera". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un corteo per Terry, uccisa da un 15enne. La figlia: "Più tutele per i familiari"

