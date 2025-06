Un botto e poi una sgommata spunta un testimone dell' investimento di Antonia Conti

Un botto e una sgommata hanno segnato l'inizio di un tragico episodio: un testimone, residente in via Galliano, ha riferito ai carabinieri di Riccione quanto abbia visto la mattina del 10 ottobre, quando Antonia Conti, 55 anni, è stata investita da un pirata della strada. Sebbene non sia un testimone oculare diretto, la sua testimonianza potrebbe essere decisiva per fare luce sulla dinamica e identificare il responsabile di questa drammatica perdita.

Non si può definire un testimone oculare ma un residente di via Galliano, all'incrocio con via Settembrini dove la 55enne Antonia Conti è deceduta dopo essere stata investita da un pirata della strada, si è presentato ai carabinieri di Riccione per raccontare quanto sentito la mattina del 10. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - "Un botto e poi una sgommata", spunta un testimone dell'investimento di Antonia Conti

In questa notizia si parla di: testimone - antonia - conti - botto

Un botto e poi una sgommata, spunta un testimone dell'investimento di Antonia Conti.

Riccione, autopsia conferma: Antonia investita - L’autopsia sul corpo di Antonia Conti, la 55enne trovata senza vita mercoledì mattina sul marciapiede di viale Galliano all’anglo con viale Settembrii, ha confermato le prime ipotesi investigative: la ... Scrive chiamamicitta.it