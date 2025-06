Un anno da primo cittadino | Pesantissimo ma è volato

Un anno da primo cittadino pesantissimo ma volato in un lampo. Michele Lissia, 43 anni, si insediava a Palazzo Mezzabarba dopo aver conquistato il municipio al primo turno con una coalizione di centrosinistra. Da allora, ha affrontato sfide importanti e traguardi significativi, rivelando una visione chiara per una Pavia più viva, inclusiva e competitiva. Ma cosa ha realmente cambiato questa esperienza nel cuore della città ? Scopriamolo insieme.

Esattamente un anno fa Michele Lissia, 43 anni, si insediava a Palazzo Mezzabarba dopo aver vinto al primo turno, alla guida di un'ampia coalizione di centrosinistra. Che Pavia ha trovato? "Ho trovato una città bella e viva, ma rallentata. Una città con energie enormi, culturali, imprenditoriali, civiche, che però si sentivano ai margini delle scelte pubbliche. E una macchina comunale che andava riorganizzata, ascoltata, sostenuta. In questo primo anno abbiamo lavorato per rimettere in moto Pavia, partendo dalla visione di una città più giusta, vivibile, contemporanea". Ma in tanti si aspettavano di più.