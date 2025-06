Un altro incendio fuori controllo a Fontanelle | a rischio autodemolizioni

Un altro incendio fuori controllo a Fontanelle, allarmando la comunità e mettendo a rischio le autodemolizioni. Dopo il grave episodio di venerdì, che ha coinvolto attività industriali e messo in pericolo vite umane, questa nuova fiamma si schiera tra i principali timori della zona. Le sterpi bruciano minacciando di espandersi e complicare ulteriormente la situazione, mentre le autorità cercano di contenere il fuoco e rassicurare i cittadini.

Un nuovo incendio mette paura dopo quello di venerdì, quando sono state sfiorate numerose attività industriali e sono rimasti intossicati anche quattro poliziotti. Il rogo, questa volta, è divampato alle spalle di un bar in via Unità d'Italia, dove c'è la rete ferroviaria. Dalle sterpi, a causa.

