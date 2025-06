Un albero e un momento di raccoglimento per ricordare Armel e Lamine

Un albero e un momento di raccoglimento per ricordare Armel e Lamine. Tre anni dopo la loro scomparsa, il ricordo rimane vivo nel cuore di chi li ha conosciuti e amati. La perdita di Armel, a soli 23 anni, ci ricorda l’importanza di sicurezza e attenzione sul lavoro. È un gesto di memoria che ci invita a riflettere e agire per prevenire tragedie simili in futuro.

MESAGNE - A distanza di tre anni dalla sua morte, il ricordo di Armel Dabrè è sempre vivo in chi lo ha conosciuto e amato. Armel moriva a soli 23 anni il 16 giugno 2022, una delle tante vittime sul luogo di lavoro. Era occupato nella Centrale della Mercure Srl di Laino Borgo, in provincia di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Un albero e un momento di raccoglimento per ricordare Armel e Lamine

