Un 38enne accoltellato per strada a Solaro | è grave

Una sera di paura a Solaro, dove un uomo di 38 anni è stato accoltellato in strada, lasciando tutti sgomenti. Trasportato d’urgenza al Niguarda di Milano in codice rosso, la sua vita ora dipende dalla rapidità e dall’efficacia delle cure. La comunità si stringe attorno alla vittima, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su quanto accaduto. Continua a leggere.

Solaro, uomo accoltellato in strada: grave 38enne - Una domenica drammatica a Solaro, dove un uomo di 38 anni è stato gravemente ferito da un colpo d'arma bianca in via San Giovanni.

Un solo fendente, forse una coltellata, all'altezza dell'addome. Un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di domenica 15 giugno, a Solaro (Milano). L'aggressione, con un'arma bianca, forse una lama, secondo quanto al momento ricostrui Vai su Facebook

