umbria allerta meteo della protezione civile

Umbria in allerta meteo: la Protezione Civile ha emesso un avviso di livello giallo per temporali, esteso a tutte le aree della regione. Oggi, 15 giugno, la situazione richiede massima attenzione e preparazione da parte dei cittadini. Resta aggiornato sulle precauzioni e sulle eventuali allerte, perché la sicurezza viene prima di tutto.

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per il pomeriggio e la sera del 15 giugno e la giornata di lunedì 16 giugno. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione. Come si legge nel documento di allerta pubblicato sul sito "oggi, 15.