Ultimo ospite di Ed Sheeran allo stadio Olimpico di Roma i due cantano insieme Perfect

Una notte magica all'Olimpico di Roma, dove l'energia e le emozioni hanno raggiunto il massimo nel concerto di Ed Sheeran, che ha sorpreso il pubblico con un ospite speciale: Ultimo. I due artisti, uniti dalla passione per la musica, hanno regalato un momento indimenticabile cantando insieme "Perfect", facendo vibrare il cuore di tutti. Continua a leggere per scoprire come questa collaborazione ha incantato i fan italiani e lasciato un segno indelebile nella storia del tour.

Ultimo ospite a sorpresa del concerto romano di Ed Sheeran, unica tappa italiana del suo tour. I due artisti hanno cantato assieme la più celebre ballad dell'artista britannico, "Perfect", con Ultimo che ha accompagnato Sheeran al piano e ha cantato un pezzo di strofa in italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stasera Ed Sheeran e Ultimo insieme allo Stadio Olimpico Duetto su Perfect e Piccola stella.

