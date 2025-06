Ultimo a sorpresa sul palco con Ed Sheeran all’Olimpico di Roma il duetto in italiano sulle note di Piccola stella – I video

Un'energia unica ha invaso lo Stadio Olimpico di Roma sabato 14 giugno, quando Ed Sheeran ha sorpreso il pubblico con un duetto emozionante al fianco di Ultimo. In un momento che resterĂ nella memoria dei fan, i due artisti hanno interpretato in italiano la dolce melodia di "Piccola Stella", lasciando tutti senza fiato. Un'esibizione che ha rafforzato il legame tra musica e amicizia, confermando che i grandi momenti sono quelli condivisi sul palco.

« Piccola Stella è una canzone davvero speciale: è stato un grande onore cantarla insieme a Ultimo ». Con queste parole, Ed Sheeran ha ringraziato il cantautore romano dopo la straordinaria esibizione di sabato 14 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, dove i due hanno duettato sul brano firmato da Ultimo. «Sono molto grato per la nostra amicizia e per poter condividere momenti come questo con lui. Che concerto. Grazie Roma», ha scritto Sheeran in un post accompagnato dal video dell’esibizione. La serata romana ha rappresentato l’unica tappa italiana del Mathematics Tour del cantautore britannico. 🔗 Leggi su Open.online

