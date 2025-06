Ultimissime Juve LIVE | missione USA cominciata per i bianconeri novita sul futuro di Yildiz

Ultimissime Juve LIVE – 15 giugno 2025. Ultimissime Juve LIVE – 14 giugno 2025. Yildiz Juve, iniziati i primi dialoghi per il rinnovo del 10! Il club vuole puntare su Kenan e la sua volontà è chiara: ecco cosa accadrà nelle prossime settimane. Ultimissime Juve LIVE – 13 giugno 2025.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro.

Mondiale club: la Juve in partenza, comincia la missione in Usa - Pochi minuti fa la squadra di Igor Tudor è arrivata all'aeroporto di Torino Caselle per il trasferimento negli States: è cominciata ufficialmente la missione M ... Come scrive msn.com