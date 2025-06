Ultima sfida in Canada | l’Italia cerca la vittoria contro la pericolosa Argentina

L'ultima sfida in Canada vede l’Italia determinata a conquistare una vittoria fondamentale contro la temibile Argentina. Ricordando il drammatico quarto di finale a Tokyo, la squadra di Blengini ha subito rivoluzioni, ma i segnali di rinascita sono evidenti: le vittorie di inizio stagione dimostrano che un ricambio generazionale ben orchestrato può portare nuove speranze e successi. La sfida di oggi promette emozioni e sorprese: sarà il momento di scrivere un nuovo capitolo.

Dici Argentina e pensi subito a Tokyo, il quarto di finale da incubo che ha spento il sogno dell'Italia di Blengini. Di quella squadra non è rimasto granché, giusto il centrale di Perugia Loser e poco altro, ma la formazione di Marcelo Rodolfo Mendez, nuovo allenatore dell' Itas Trentino, ha già fatto vedere nelle prime sfide di questa VNL che il ricambio generazionale è meno indolore di quanto si possa pensare, e le due vittorie contro Francia e Canada lo stanno a dimostrare, anche se ieri è arrivata la sconfitta 3-0 contro la Bulgaria. Per l' Italia di Fefè De Giorgi, dunque, è in arrivo un altro banco di prova importante, dopo i successi – non senza qualche patema – nelle sfide contro Bulgaria e Germania.