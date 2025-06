Ufficiale | Italia Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale

Breaking news in Italia: Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della Nazionale! La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficializzato la sua nomina, puntando su un leader carismatico e appassionato per guidare gli Azzurri verso nuovi traguardi. Con un passato da grande campione e una carriera da allenatore in crescita, Gattuso si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante della nostra storia calcistica. Il futuro azzurro si presenta ricco di sfide e possibilità.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha comunicato che l`incarico di commissario tecnico della Nazionale è stato affidato a Gennaro Gattuso.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Cambio alla guida della Nazionale: arriva la conferma che segna un nuovo inizio. Gigi Buffon ufficializza la scelta di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico dell'Italia. "È la migliore opzione possibile", ha dichiarato il capodelegazione, sottolineand

Gennaro Gattuso sarà il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale italiana A confermare la scelta della Federazione ci ha pensato Gigi Buffon, intervenuto ai microfoni della Rai al termine di Slovacchia-Italia Under 21 #Gatuso #NazionaleItaliana #It

