Ue convoca riunione straordinaria per la sicurezza in Medio Oriente

In un momento di crisi senza precedenti in Medio Oriente, l'Europa si mobilita per rispondere con decisione e unità. L'Alto rappresentante Kaja Kallas ha convocato una riunione straordinaria dei ministri degli Esteri dell'Ue, unendo forze e idee per affrontare questa intricata emergenza. L'obiettivo è coordinare azioni diplomatiche efficaci e definire un percorso condiviso di pace e stabilità. L'Ue è fortemente impegnata per la...

Alla luce della gravità della situazione in Medio Oriente, l'Alto rappresentante dell'Ue Kaja Kallas ha convocato per martedì una riunione dei ministri degli Affari esteri dell'Ue in collegamento video. L'incontro sarà l'occasione per uno scambio di vedute, per coordinare le iniziative diplomatiche verso Tel Aviv e Teheran e per definire i prossimi passi". È quanto si apprende da fonti del gabinetto di Kallas. "L'Ue è fortemente impegnata per la sicurezza regionale e la de-escalation. Continueremo a contribuire a tutti gli sforzi diplomatici per ridurre le tensioni e trovare una soluzione duratura alla questione nucleare iraniana, che può avvenire solo attraverso un accordo negoziato", si apprende ancora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ue convoca riunione straordinaria per la sicurezza in Medio Oriente

