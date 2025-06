Ucraina Medio Oriente Sud globale La nuova agenda del G7

In un clima geopolitico sempre più complesso e incerto, i leader mondiali si riuniscono nella suggestiva valle del Kananaskis per il vertice del G7, sotto la guida del nuovo primo ministro canadese Mark Carney. Questa scelta audace di non rilasciare un comunicato congiunto sancisce una svolta significativa, segno di una volontà di affrontare le sfide globali con maggiore flessibilità e dialogo aperto. Ma cosa si cela dietro questa decisione innovativa?

