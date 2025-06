Uccide l' ex moglie in strada davanti ai passanti L' uomo | Ho salvato i figli che lei voleva avvelenare

Un dramma sconvolgente si è consumato nel cuore di Tolentino: un uomo ha ucciso la ex moglie in strada, davanti ai passanti, dopo aver tentato di salvare i figli da un pericolo mortale. La scena, che ha lasciato tutti senza parole, rivela una lotta tra emozioni e follia. Ma cosa ha scatenato questa tragedia? La risposta si cela in un passato tormentato e in un gesto estremo che ha cambiato per sempre delle vite.

AGI - Ha raggiunto la moglie in una strada del centro di Tolentino vicino a un parco pubblico, guidando un monopattino: la donna stava parlando al telefono con un'amica e in procinto di andare al lavoro a casa di un'anziana che assisteva come badante. I due hanno iniziato a litigare, quindi l'uomo ha tirato fuori un coltello e l'ha colpita ripetutamente al collo e alle spalle con estrema violenza. Non contento, una volta a terra, l' ha presa ripetutamente a calci. Nikollaq Hudhra, bracciante albanese di 55 anni residente in provincia di Perugia, ha ucciso così la moglie Gentiana, 45enne anche lei albanese, dalla quale si era separato da qualche anno. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Uccide l'ex moglie in strada davanti ai passanti. L'uomo: "Ho salvato i figli che lei voleva avvelenare"

