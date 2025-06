Tutti gli ex di Ornella Vanoni dagli amanti Strehler e Palo il marito Lucio Ardenzi all’ultimo ex Pino Roveredo

Da Ornella Vanoni agli amori più misteriosi: una vita ricca di passione, emozioni e storie indimenticabili. Tra relazioni celebri e incontri travolgenti, si svela il lato più intimo di una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Conoscere gli ex di Ornella significa immergersi in un universo di sentimenti complessi e passioni ardenti, dove l’amore si mescola a scelte difficili e momenti di pura sincerità. Perché ogni storia racconta qualcosa di sé, e questa è solo l’inizio…

L’amore tra Ornella Vanoni e Giorgio Strehler fu quello indimenticabile. Colui che l’amò più di tutti. Conosciuto a scuola di teatro, dove voleva combattere l’ansia e la timidezza, fu una relazione controversa, per la differenza d’età. “Per un anno intero mi seguiva in auto mentre viaggiavo in tram. Mio padre era disperato, non riusciva ad accettare che avessi una storia con un uomo sposato”. E lo lasciò perché soffriva per i suoi vizi. Lui, intuì per primo il talento di lei nella canzone. Fu uno scandalo per lei, ventenne che si accompagnava con un uomo sposato. Il sodalizio con il grande regista contribuì un massima parte alla creazione del personaggio della Vanoni, che s’impose come cantante sofisticata delle canzoni della mala. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it