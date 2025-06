Tutti dovrebbero rispettarli. Gessica Fabbri, mamma con esperienza, ricorda quanto fosse importante usufruire dei parcheggi rosa quando i suoi figli erano piccoli, ma spesso si trovava di fronte a irrispettosi che li occupavano senza diritto. Questa mancanza di rispetto verso le esigenze dei più deboli evidenzia un problema più ampio: è fondamentale che cambino le abitudini e la sensibilità di tutti. Solo così potremo garantire un ambiente più civile e solidale.

Gessica Fabbri è una mamma e in passato ha utilizzato di frequente i parcheggi rosa: "Adesso i miei figli sono cresciuti, ma quando avevano meno di due anni ne usufruivo spesso". Diverse volte le è capitato di non trovarli liberi "a causa di persone che parcheggiavano lì senza averne diritto". La motivazione va ricercata, secondo Gessica, nella diffusa mancanza di rispetto verso gli utenti più deboli: "Vedo che le persone non hanno tanto senso civico e lasciano la macchina negli stalli rosa o in quelli per disabili senza farsi troppi problemi. Il risultato è che poi chi ne ha davvero bisogno è costretto a parcheggiare lontano.