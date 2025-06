Tuscia ancora in fiamme | agricoltore con trattore aiuta soccorritori che spengono rogo

Ancora una volta la provincia di Viterbo si trova a combattere contro le fiamme che devastano il suo paesaggio. I vigili del fuoco, con l’aiuto di un agricoltore e del suo trattore, sono intervenuti tempestivamente per contenere l’incendio in località Metata, a San Lorenzo Nuovo. La collaborazione tra cittadini e soccorritori si dimostra fondamentale per proteggere il territorio. La lotta contro questi roghi continua, ma la speranza non manca, perché insieme possiamo fare la differenza.

Continuano i roghi nella provincia di Viterbo. Ieri, 14 giugno, intorno alle ore 13,30 è stato segnalato un incendio in località Metata, nel comune di San Lorenzo Nuovo. Nel giro di circa dieci minuti, una squadra di intervento è giunta sul posto riuscendo a circoscrivere rapidamente le fiamme.

