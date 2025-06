Tuscania tanti dubbi del Pd sulla piscina comunale | Nessuna comunicazione da parte del sindaco

La piscina comunale di Tuscania si appresta a riaprire il 21 giugno, ma i dubbi del Pd locale restano irrisolti. La società Sport Popolare conferma la riapertura, tuttavia il circolo dem si domanda perché l’amministrazione non abbia ancora fornito chiarimenti in merito. In un momento così cruciale, il silenzio alimenta solo incertezze tra cittadini e associazioni. È arrivato il momento di fare chiarezza e rassicurare tutta la comunità .

