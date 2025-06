Turisti tedeschi vengono scippati e inseguono il ladro

Un episodio di tensione e coraggio si è consumato a Porta Nolana, Napoli, dove due turisti tedeschi sono stati vittime di uno scippo. La pronta azione della Polizia Locale ha portato all’arresto di un uomo di origini tunisine, grazie all’attenzione e al tempestivo intervento degli agenti durante un normale controllo di routine. Un esempio di come il senso di responsabilità possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

La Polizia Locale di Napoli della U.O. Avvocata, ha arrestato un uomo di origini tunisine per furto ai danni di due turisti tedeschi a Porta Nolana. Gli agenti, durante lo svolgimento delle normali attività di controllo sul territorio, hanno notato due persone che correvano mentre uno dei due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Turisti tedeschi vengono scippati e inseguono il ladro

In questa notizia si parla di: turisti - tedeschi - vengono - scippati

Turisti tedeschi derubati in Puglia: la fuga dei ladri sul camper finisce in un uliveto - Una coppia di turisti tedeschi ha vissuto un'esperienza traumatica in Puglia, dopo che il loro camper è stato rubato mentre si trovavano in un centro commerciale vicino a Andria.

Turisti tedeschi vengono scippati e inseguono il ladro; Bari, turisti tedeschi derubati a Pane e Pomodoro: due 30enni in manette; Violenza in via Maqueda, turisti aggrediti dal branco e rapinati.

Turisti tedeschi a hotel, tenete caparra - È il gesto di solidarietà di una coppia di turisti tedeschi verso l'albergatore ... Riporta ansa.it