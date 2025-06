Turismo l' assessore Mazzali | Mille Miglia vetrina mondiale per la Lombardia

L’assessore Barbara Mazzali sottolinea come la Mille Miglia rappresenti una vetrina mondiale unica per la Lombardia, trasformando una corsa storica in un potente strumento di promozione turistica. Un evento che, con il suo fascino senza tempo e l’energia dei motori, mette in risalto le bellezze, le tradizioni e le eccellenze della nostra regione, rafforzando il suo ruolo come destinazione di livello internazionale. La Mille Miglia, quindi, non è solo corsa, ma un vero e proprio patrimonio vivente che valorizza tutto il territorio lombardo.

“La Mille Miglia è molto più di una competizione automobilistica,è una straordinaria operazione di marketing territoriale a cielo aperto. Un viaggio epico che, attraverso il rombo dei motori, accende i riflettori internazionali sui nostri paesaggi, sui nostri borghi, sulle nostre eccellenze”. Così l’assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, Barbara Mazzali, intervenendo questo pomeriggio a Brescia all’inaugurazione del Villaggio della Mille Miglia, in occasione dell’edizione 2025 della storica corsa di auto d’epoca. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42997359 “Questa è una manifestazione che genera valore,visibilità globale, narrazione identitaria e un concreto ritorno economico per i territori attraversati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Turismo, l'assessore Mazzali: "Mille Miglia vetrina mondiale per la Lombardia"

La Mille Miglia fa tappa a Sansepolcro - Arezzo, 19 maggio 2025 – Sansepolcro si prepara ad ospitare una delle manifestazioni più prestigiose nel mondo delle auto d’epoca: la Mille Miglia.

