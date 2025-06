Turismo fuori controllo a Cernobbio | O lo governiamo o ci travolge

Il caos del turismo a Cernobbio sta crescendo a dismisura, minacciando di travolgere il nostro equilibrio. Come evidenziato da QuiComo, un residente costretto a dormire nel suo ufficio a Milano per la mancanza di parcheggio a Cernobbio rappresenta un segnale allarmante. Se non interveniamo subito, questa situazione rischia di aggravarsi e di compromettere la nostra splendida località . È ora di agire: o la governiamo o continuerà a sfuggirci di mano.

Ha fatto il giro dei social e dei media locali il caso emblematico riportato da QuiComo: un uomo, residente a Cernobbio ma lavoratore a Milano, ha deciso di dormire nel suo ufficio nel capoluogo lombardo per l’impossibilità di trovare parcheggio una volta rientrato nella sua cittadina sul lago di. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Turismo fuori controllo a Cernobbio: "O lo governiamo o ci travolge"

